To postawa godna pochwały. Mieszkaniec Kamienia Pomorskiego znalazł portfel z dużą ilością gotówki. Zamiast jednak sobie go przywłaszczyć, przyniósł go na komisariat policji.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwanie właściciela, dzięki temu dwa dni później portfel do niego wrócił. Znajdowały się w nim 2 tysiące złotych, nie było jednak dokumentów. Udało się jednak namierzyć właściciela zguby, który nie krył wzruszenia, gdy odzyskał swoją własność.