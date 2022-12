Szczecińska "Paczuszka dla Maluszka" w całej Polsce

Jeszcze do niedawna szczecińska akcja była organizowana tylko na Pomorzu Zachodnim. Teraz "Paczuszka dla Maluszka" rozciąga się na całą Polskę.

Organizatorzy, czyli Fundacja Małych Stópek, zebrała już prawie 1,5 tys. koordynatorów w całym kraju. Wsparcie z kolei ma otrzymać ponad 330 różnych placówek - mówi Anna Palembas. - Są to domy dziecka, domy samotnej matki, hospicja perinatalne i wiele innych ośrodków, w których znajdują się potrzebujące dzieciForma akcji jest prosta - dodaje Palembas. - W wielu miejscach np. w kościołach, szkołach, przedszkolach, urzędach czy w różnych miejscach pracy stoją choinki, a na nich zawieszone są specjalne papierowe bombki z informacją, jak można włączyć się w akcję "Paczuszka dla Maluszka". Wszyscy chętni mogą zabrać taką bombkę, a w zamian przynieść paczkę, w której znajdą się artykuły chemii kosmetycznej dla dzieci, ale także chemię gospodarczą, czyli proszki i płyny do prania.Następnie paczki za pośrednictwem koordynatorów trafią do potrzebujących. Można również samemu przesłać paczkę do siedziby Fundacji lub dokonać przelewu. Więcej informacji na stronie Fundacji Małych Stópek