Kotwica lepsza od Śląska i Lecha [ZDJĘCIA]

Mat. Organizatorów

Młodzi piłkarze Kotwicy Kołobrzeg wygrali 21. edycję ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Rewalandia 2022. W pokonanym polu pozostawili dziesięciolatków Śląska Wrocław i Lecha Poznań.

Turniej przez trzy dni odbywał się na boisku ze sztuczną trawą rozłożoną w hali

widowiskowo-sportowej w Rewalu.



Po zakończonych zawodach zarówno trener, jak i zawodnicy Kotwicy Kołobrzeg, nie ukrywali zadowolenia z odniesionego zwycięstwa. - Było fajnie, a trener przed spotkaniem mówił nam, że trzeba włożyć serce i być ciągle zaangażowanym i mieć wiarę. Było bardzo fajnie. Trzeba było wierzyć, żeby wygrać, a my wierzyliśmy - mówili młodzi piłkarze.



- Myślę, że o zwycięstwie zdecydowało trochę szczęścia, ale też bardzo ciężka praca chłopców przez cały rok - mówi Maciej Wolski, trener rocznika 2013 w Kotwicy Kołobrzeg. - Jak powiedzieli chłopcy, w każdy trening i zawody wkładają maksimum zdrowia i wiary, dlatego taki sukces. Turniej odbył się w wyjątkowym miejscu, bo rzadko się zdarza, żeby hala była wyłożona sztuczną nawierzchnią. To wspaniała warunki do gry.



W tegorocznej edycji Rewalandii wzięło udział w sumie 16 ekip z całej Polski.