Filmiki na Tik Toku nagrywa z młodzieżą ksiądz z Barlinka. To krótkie przekazy, w których pokazują wiarę w Boga, ale nie tylko. Ksiądz Piotr Łosiewski z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Barlinku w ten sposób postanowił dotrzeć do młodych i w Szkole Podstawowej nr i 4 znakomicie mu się to udaje.

Ksiądz Piotr Łosiewski przyznaje, że pomysł nagrywania na Tik Toka wyszedł od uczniów, a sam długo miał opory. - Proponowali, zachęcali do tego, żeby zacząć pokazywać swoją wiarę do Pana Boga, Media społecznościowe w tym także i Tik Tok, jest sposobem na dotarcie do nich, co rzeczywiście okazało się strzałem w dziesiątkę.



Młodzi z uznaniem podchodzą do działalności swojego księdza i do samych filmów.



- To, że ksiądz tak dobrze się z nami dogaduje i integruje, można go o wszystko zapytać, nie ma żadnych spięć na lekcjach religii - to jest bardzo dobre, pomaga nam się do edukować. Chcemy pokazać jaką radość można uzyskać, mówiąc o Bogu i o katechezie, to sprawia wszystkim, którzy oglądają te filmiki dużo frajdy, oraz edukuje - mówią uczniowie.



A frekwencja na lekcjach religii prowadzonych przez ks. Piotra w podstawówce jest bliska stu procent.