Radny PiS: wydatki na promocję wzrosły, a odpowiedzi na pytania brak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czterokrotny wzrost środków na utrzymanie biura w Brukseli, budowa "studia nagraniowego", a zdecydowanie mniej pieniędzy na ochronę zdrowia i opiekę społeczną - wymieniał radny opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski wyjaśniając, dlaczego na ostatniej sesji zachodniopomorskiego sejmiku jego klub nie poparł budżetu województwa na 2023 rok.

Wzrost jest w dziale "promocja województwa" - mówił Niburski. Radny tłumaczył, że pytał też, po co marszałkowi studio nagraniowe za niespełna pół miliona złotych.



- Niestety nie dostałem odpowiedzi co do wydatków na promocję, które znacząco wzrosły. Nie wiadomo co będzie w studiu nagrań. Kolejna pozycja to czterokrotny wzrost na obsługę biura województwa zachodniopomorskiego w Brukseli. Oczywiście my przeciwko samemu biuru nie protestujemy, ponieważ inne województwa też je posiadają. Ale jednak to czterokrotny wzrost wydatków. Środki na ochronę zdrowia spadły z prawie100 milionów złotych do 57 mln zł - mówi Niburski.



Zachodniopomorskim sejmikiem rządzi klub Koalicji Obywatelskiej, z szefem PO w regionie, marszałkiem Olgierdem Geblewiczem. Wspierają go też radni innych ugrupowań: PSL, Nowej Lewicy, Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka i klub Pro Centrum. Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji.