"Uniesiemy się do nieba". Zwycięzca talent show zaprasza na Mikołajkową Wioskę Radia Szczecin

Nie zastanawiałem się tylko chętnie przyjąłem zaproszenie - mówił w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry" ksiądz Maciej Czaczyk. Razem z uczniami szkoły podstawowej na szczecińskim Pogodnie wykona utwór "Do Nieba".

To nie jedyne co zwycięzca programu "Must be the music" zaprezentuje w ogrodzie Radia Szczecin. Muzyk wykona wiele świątecznych utworów, które będą towarzyszyły wszystkim, którzy odwiedzą bożonarodzeniowy jarmark.- "Do Nieba" to piosenka wykonana przez uczniów i absolwentów szkoły. Jej również nie zabraknie. Nie zastanawiałem się, czy wziąć udział w "Mikołajkowej Wiosce Radia Szczecin". Bardzo sympatyczne spotkania tutaj z wami. Czasami słucham Radia Szczecin. Jest poziom - przyznał ksiądz Maciej Czaczyk.Mikołajkowa Wioska Radia Szczecin wystartuje w piątek i potrwa przez cały weekend. Na miejscu będzie można poznać oferty lokalnych wystawców. Nasi prowadzący rozdadzą słuchaczom 100 choinek. Partnerami wydarzenia są Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Enea.