Miliony na przebudowę dróg w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Prawie cztery miliony złotych przekazał w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski na przebudowy czterech dróg lokalnych naszego regionu.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiły do gmin Darłowo, Dziwnów i Postomino.



Wsparcie w kwocie ponad pół miliona złotych uzyskał także Powiat Policki. Środki te będą przeznaczone na dokończenie drogi łączącej gminę Police z gminą Dobra - mówi starosta Andrzej Bednarek. - To dotyczy odcinka może niespektakularnego, ale mieszkańcy gminy Dobra i gminy Police, ci którzy jadą od Tanowa do Dobrej, przez Sławoszewo, wiedzą, o jaki odcinek chodzi. To odcinek, który wyremontowaliśmy w ubiegłym roku, do miejscowości Bartoszewo, do krzyżówki. A te środki pozwolą na to, żeby przebudować odcinek od krzyżówki Bartoszewo do miejscowości Sławoszewo.



W 2022 roku na przebudowę dróg lokalnych naszego regionu wojewoda zachodniopomorski przekazał łącznie ponad 100 milionów złotych.