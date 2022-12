Elektryczne samochody dla Urzędu Morskiego i GDDKiA [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pięć samochodów elektrycznych dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakup aut za prawie 700 tysięcy złotych sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Rocznie do atmosfery nie trafi prawie 5 ton dwutlenku węgla - mówił Marek Subocz, prezes Funduszu.



- Wojewódzki Fundusz sfinansował już 70 takich pojazdów w naszym województwie. Wspomniana Generalna Dyrekcja, Urząd Morski, ale i Policja, Urząd Wojewódzki. Wspieramy tego typu działania, również i samorządy, które mają możliwość pozyskania nawet do 50 procent kosztów zakupu tego samochodu. Wiele samorządów skorzystało z tych środków, inne już zawnioskowały - mówił Subocz.



Urząd Morski w Szczecinie otrzymał trzy auta, a Generalna Dyrekcja dwa i stację ładowania.



Urzędy miały na wkład własny z rezerwy celowej budżetu państwa - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Ta flota samochodów będzie wymieniana. Dzisiaj mówimy o pojazdach elektrycznych, a być może za jakiś czas będziemy mówić o kolejnej generacji, o napędzie wodorowym. Wtedy też na pewno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współpracując z polskim rządem, za także środki unijne, ale w tym wypadku środki z rezerwy celowej budżetu państwa, będą kierowane na te inwestycje. A to po to, żeby wzmacniać polskie państwo i instytucje - mówił Bogucki.



Samochody elektryczne Urzędu Morskiego trafią do Darłowa, Kołobrzegu i Świnoujścia.