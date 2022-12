Radna PiS: rezygnacja z nagród czy z ochroniarza prezydenta da duże oszczędności

Zamiast wyłączać miejskie oświetlenie, lepiej zmniejszyć liczbę wiceprezydentów, zrezygnować z ochroniarza dla Piotra Krzystka, czy nie wypłacić nagród szefom miejskich spółek - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" radna miejska opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Agnieszka Kurzawa przedstawiła plan oszczędności proponowany przez PiS, bo zdaniem opozycji, wyłączanie grzejników w urzędzie czy brak iluminacji świątecznej to iluzoryczne oszczędności. Inaczej, niż przykładowo rezygnacja z nagród.- Co roku nagrody są przyznawane. Często pytamy w interpelacjach, jakie są wysokie. Wiemy, że są to spore kwoty i sumując będzie to około 100 tysięcy złotych, jak nie więcej teraz. Tak samo z premiami dla prezesów czy członków zarządów miejskich spółek. Czy też zrezygnowanie z prywatnego ochroniarza pana prezydenta. Rocznie koszt tego wynosi chyba już powyżej 100 tys. zł - mówi Kurzawa.Radni PiS postulują także, aby urzędnicy nie korzystali ze służbowych kart. Kolejna propozycja to rezygnacja ze usług doradców prezydenta, polityków powiązanych z Koalicją Samorządową Piotra Krzystka, którzy pobierają wynagrodzenie z miejskiej kasy.