Warsztaty techniki sitodruku dla młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Był wykorzystywany przez działaczy opozycji i podziemne oficyny wydawnicze do druku niezależnych pism w czasach stanu wojennego.

Sitodruk - to jedna z najbardziej rozpowszechnionych technik druku, która za pomocą sita i farby pozwalała w nieograniczony sposób powielać wcześniej przygotowany wzór.



Dzisiaj w "Przystanku Historia" w Szczecinie odbyły się warsztaty sitodruku, w którym udział wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej numer 37 w Szczecinie.



- Za pierwszym razem mi się udało. - Mi też, nie było tak ciężko.... - Wiedziałam, że coś takiego jest, wiedziałam jak mniej więcej to działa, ale nie wiedziałam, że wcześniej było w taki sposób używane. - Czasami jest problem, żeby dobrze wycelować farbą, trzeba użyć wtedy nieco więcej siły - zapewniały uczennice.



- Ta tradycja sięga XIX wieku - mówił Mateusz Lipko, pracownik szczecińskiego oddziału IPN. - Przede wszytki służył to przełamywania monopolu informacyjnego państwa. Kiedy rząd czy partia komunistyczna zaczęły blokować możliwość druku wolnej prasy, wtedy takie podziemne metody drukarskie brały sprawy w swoje ręce i informowały społeczeństwo o tym, co się dzieje.



Współcześnie sitodruk jest popularną metodą artystyczną - wykorzystywaną do robienia m.in. nadruków na koszulkach i torbach.