Dwie kolejne firmy rozpoczęły sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców Szczecina.

Obecnie sprzedaż prowadzą już wszystkie cztery podmioty: przy Świerczewskiej, Jesiennej, Warcisława oraz przy Młyńskiej w Przęsocinie.Termin rozpoczęcia sprzedaży był uzależniony od dostarczenia przez rządową spółkę Węglokoks zaświadczenia o pochodzeniu węgla.Cena opału to 2 tysiące złotych za tonę. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta. Uprawniają one do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia tego roku.