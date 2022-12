Szczecin oszczędza na... kulturze?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Od lat słyszymy, że nie ma pieniędzy" - mówili radnym dyrektorzy szczecińskich instytucji kultury przed planowaną na jutro sesją budżetową Rady Miasta.

Wszyscy mają o 5 procent mniejsze budżety swoich instytucji. Władze miasta przekonują, że winny jest rząd, który zabrał środki samorządom. Choć, przykładowo, jednocześnie prezydent ma pieniądze, aby dołożyć prawie 5 milionów złotych do budżetu, jeszcze nawet nie otwartego szczecińskiego aquaparku.



Dyrektor Trafostacji Sztuki Stanisław Ruksza apelował, aby wreszcie przygotować strategię dla kultury w mieście: - Od kilku lat, co roku słyszymy takie jedno zdanie, że mamy bardzo trudny rok w budżecie, i to będzie też trudny rok dla kultury. Tak co roku słyszę, gdy jest omawiany budżet...



Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Krzysztof Marcinowski mówił, że choć czytelnicy chcą nowości, to on nie ma na nie pieniędzy. - Dla 32 filii, które prowadzimy, miesięcznie mogę przeznaczyć dla każdej z tych filii 200 zł na zakup nowych książek - dodał Marcinowski.



Zastępca prezydenta Szczecina do spraw kultury - Lidia Rogaś zapewniała, że w ciągu roku na pewno uda się jeszcze wygospodarować jakieś pieniądze. - Ten obraz upadającej kultury, który tu przed chwilą wybrzmiał, trochę mnie zabolał. Na pytanie w jakiej lidze gra Szczecin, zdecydowanie mogę powiedzieć, że w najwyższej.



Szczecińska kultura w 2023 roku dostanie na wydatki bieżące 60 milionów złotych - a cały budżet miasta na przyszły rok to nieco ponad 3 miliardy złotych.