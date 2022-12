Spór o rekreacyjną górkę w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy górka rekreacyjna z tunelowego usypu powinna być wyposażona w nachodzącym roku? Takie pytanie zadają radni Świnoujścia, którzy mają wątpliwości, czy miasto stać na taki wydatek.

Temat tunelowej górki wywołała radna Świnoujścia - Joanna Agatowska, na której profilu społecznościowym czytamy:



"Ta propozycja w budżecie, a potem sama hałda piachu, powinny po prostu zniknąć. Niech Ci, co to wymyślili, wezmą teraz taczki i to wywożą. Dzięki temu dług miasta będzie o 1 mln mniejszy i mam nadzieję, że prezydent to w końcu zrozumie, że nie należy oszczędzać na mieszkańcach tylko na głupich i niegospodarnych inwestycjach".



Z opinią nie zgadza się Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia, której zdaniem inwestycja ma rację bytu. - Konsultowaliśmy z mieszkańcami co sądzą o tej górce rekreacyjnej. Mieszkańcy składali mnóstwo wniosków, łącznie z jakimiś torami gokartowymi - mówi.



A jakie jest zdanie samych wyspiarzy? - To jest dobry pomysł. Każdą przestrzeń należy dobrze zagospodarować. - Piękne miejsce do spacerowania i zabaw - mówią mieszkańcy.



O tym, czy zagospodarowanie tunelowej górki będzie realizowane w 2023 roku, przekonamy się w czwartek, podczas budżetowej sesji Rady Miasta.