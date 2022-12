Brakuje środków na dokończenie modernizacji stadionu Arkonii

Dokończenie modernizacji stadionu szczecińskiej Arkonii pod znakiem zapytania. Inwestycja wygrała Szczeciński Budżet Obywatelski w roku 2018, a stadion na razie nie jest gotowy.

Zwrócili na to uwagę Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". - Co się dzieje z naszym stadionem Arkonii Szczecin w Lasku Arkońskim? Wygląda jak jedno wielkie kartoflisko.Inwestycja wygrała kilka głosowań, a prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy, który nie obejmował modernizacji głównego boiska, mamy już za sobą - mówił Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu.- Powstało boisko o wymiarach 100 na 50 metrów ze sztuczną nawierzchnią, przykryte halą pneumatyczną, czyli tzw. balonem. Boisko wielofunkcyjne do piłki typu futsal, sześć boisk do siatkonogi - mówi Sadowski.Prace te miały kosztować 5 mln zł, a w rzeczywistości były droższe - dodał rozmówca.- Tymczasem te wszystkie prace, które już zostały zrealizowane, kosztowały ponad dwa razy więcej, czyli 11 milionów złotych. Mówiąc wprost, na razie na dokończenie tej inwestycji brakuje środków - mówi Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu.Miasto planuje w przyszłym roku opracować projekt modernizacji głównego boiska. Ewentualne prace budowlane mają się rozpocząć najwcześniej w 2024.Stadion Arkonii Szczecin wybudowano 99 lat temu.