"Pomoc dla Bohatera" w Filharmonii. Specjalny koncert dla Jakuba Znojka

W najbliższą sobotę w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się charytatywny koncert, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz Jakuba Znojka.

Chodzi o 24-letniego szczecinianina, który niemal dwa lata temu został staranowany przez pijanego kierowcę, próbując powstrzymać go od dalszej jazdy.Koncert "Pomoc dla Bohatera" rozpocznie się o godz. 18 w Sali Kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Mimo, że Kuba wrócił już do domu z prywatnego ośrodka w Otwocku, to 10 stycznia wyjedzie do Poznania, gdzie rozpocznie kolejny etap rehabilitacji. Miesięczny koszt pobytu to około 30 tysięcy złotych, dlatego takie akcje są niezwykle ważne.- Cały czas zbieramy pieniądze, bo Kubie naprawdę są potrzebne, żeby stanął na nogi. Na pewno dużo pomogą - mówi Iwona Znojek, mama Jakuba.Sobotni koncert poprowadzi aktorka Anna Samusionek, a wystąpi zespół WNiM - Wiara Nadzieja Miłość z muzyką gospel. Koncert oraz zbiórka pieniędzy organizowane są przez szczecińską filię fundacji Blisko Serca - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Bilety można kupić pod tym linkiem Przypomnijmy, Jakub Znojek zbiera środki na kontynuację kosztownej rehabilitacji. To po tym, jak prawie dwa lata temu w Wigilię został staranowany przez pijanego kierowcę. W wyniku zdarzenia Znojek doznał wielu złamań, w tym klatki piersiowej, żeber, przebicia płuca oraz pęknięcia czaszki. Początkowo lekarze nie dawali mu żadnych szans. Konieczne były poważne operacje, między innymi trepanacja czaszki.W sierpniu przed Sądem Okręgowym w Szczecine zapadł wyrok skazujący sprawcę tragedii - Vadyma I. - na 13 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności. Mężczyzna musi także zapłacić 100 tysięcy złotych rodzicom Jakuba Znojka. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia argumentując, że doszło do usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym, z którym mamy do czynienia, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. Wyrok nie jest prawomocny - odwołanie złożyła prokuratura. 19 stycznia odbędzie się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.