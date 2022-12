Spraw radość pensjonariuszom Domu Smutku

Tu potrzeba właściwie wszystkiego, ale też niemal wszystko sprawia radość. Czasem wystarczy nawet zaoferować towarzystwo, ale przydadzą się kosmetyki, artykuły opatrunkowe i do pielęgnacji, książki czy... butelka coli. To zbiórka na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie.

Organizatorki proszą o pomoc w organizacji wigilii w placówce, ale dary można przynosić cały czas. Do schroniska trafiają osoby, które wymagają stałej opieki i najczęściej to ich ostatni przystanek.Jak mówi jedna z organizatorek akcji - Anna Ścibior-Butrym, potrzeba rzeczy do mycia, golenia, pieluchomajtek, choć bardzo mile widziane są dary, które nie są niezbędne, a jedynie sprawią przyjemność pensjonariuszom.- Radość sprawia im to, że dostają kosmetyk. Także książki, więc to też jest bardzo dobry pomysł na to, żeby sprawić komuś przyjemność - mówi Ścibior-Butrym.Można też wziąć udział w organizacji kolacji wigilijnej. Pensjonariusze ucieszą się na przykład z ciast domowej roboty - tłumaczy Aleksandra Sileńska.- Najlepiej dowozić ciasta 16 -17 grudnia. Im bliżej koncertu, tym lepiej - mówi Sileńska.Wigilia odbędzie się w najbliższą sobotę, ale dary można przynosić także przed samymi świętami. Szczegóły akcji są na Facebookowym profilu Wnosimy Radość do Domu Smutku . Pensjonariusze bardzo ucieszą się też z butelki coli.