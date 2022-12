Podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej? Kurzawa: Można się tego spodziewać

Radna PiS jest przekonana, że w 2023 roku prezydent Szczecina podniesie ceny za przejazdy w komunikacji miejskiej.

Jak tłumaczyła w "Rozmowach pod krawatem" Agnieszka Kurzawa, chociaż w budżecie na przyszły rok na transport publiczny ogólnie zapisano mniej środków - to akurat w dziale zakładanych wpływów z biletów, pieniędzy ma być więcej.- Mamy wzrost o około 16 milionów złotych, jeśli chodzi o wpływy z biletów komunikacji miejskiej, więc można spodziewać się, że w 2023 roku będą podwyżki za bilety - uważa Kurzawa. - Nie sądzę, że liczba sprzedaży biletów miałaby się zwiększyć, tylko chodzi o to, że zostanie zwiększona cena za bilety. Jest to różnica powyżej 20 procent, jeśli chodzi o budżet na 2022 rok w porównaniu do 2023 roku - tłumaczyła radna opozycyjnego w szczecińskiej radzie miasta klubu Prawa i Sprawiedliwości.W środę rozpoczyna się sesja budżetowa szczecińskiej rady miasta. Zaskoczenia nie będzie i plan wydatków miasta na 2023 rok będzie zatwierdzony, bo prezydent ma za sobą klub swoich radnych Koalicji Samorządowej, "za" zagłosuje także Koalicja Obywatelska. PiS będzie "przeciw".