Można oddać krew, a w zamian otrzymać choinkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świąteczne drzewka w zamian za oddanie krwi. Lasy Państwowe we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowały kolejną odsłonę akcji "Choinka dla życia".

Wszyscy, którzy oddadzą dziś krew, w ramach podziękowania otrzymają choinkę prosto z lasu. Akcja ma przede wszystkim promować idee honorowego krwiodawstwa.



- Krew oddaję pierwszy raz. - Oddaję często, jestem honorowym dawcą. - I tak byśmy normalnie oddali krew, a tak przy okazji mamy przyjemność, że do naszego domu trafi świeżutkie drzewko - mówią szczecińscy krwiodawcy.



- To coś niezwykłego wiedząc, że oddając krew możemy pomóc drugiemu człowiekowi, uratować jego zdrowie, a nierzadko również życie - podkreśla Dominika Lewandowska-Biel, rzecznik Nadleśnictwa Myślibórz.



W Zachodniopomorskiem udział w akcji można wziąć do godziny 15 w dwóch punktach RCKiK - przy al. Wojska Polskiego 80/82 w Szczecinie oraz przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach. Wydarzenie odbywa się również między innymi w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.