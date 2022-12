Pięć milionów dla Fabryki Wody, cięcia dla kultury. Radny wyjaśnia

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

"Walczyli o każdą złotówkę" dla szczecińskiej kultury - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kadłubowski. Jego klub wraz z prezydencką Koalicją Samorządową przegłosował w środę budżet Szczecina na 2023 rok.

W planie wydatków miasta na przyszłe 12 miesięcy są cięcia wydatków na instytucje kultury - gdy ich dyrektorzy, jak mówili przed sesją radnym "od lat słyszą, że sytuacja jest ciężka". Tymczasem, zdaniem radnego KO Łukasza Kadłubowskiego, winne są ostatnie zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu.



- Zadaniem radnego jest to, żeby oceniać co dzisiaj i gdzie możemy, a gdzie musimy dołożyć. No niestety, ale nam budżet został okrojony. Ważne jest to, żebyśmy oceniali i tam gdzie możemy, tam dodawali. Walczyliśmy o każdą złotówkę dla kultury, dlatego też poprawka nawet na poziomie 300 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o rezerwę celową - zapewniał Łukasz Kadłubowski.



Na kulturę udało się wygospodarować dodatkowe 300 tysięcy - a do budżetu nie działającego jeszcze szczecińskiego aquaparku Fabryka Wody decyzją radnych dołożono prawie pięć milionów złotych.