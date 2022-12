Finał głośnej sprawy o zabójstwo bezdomnego ze szczególnym okrucieństwem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W czwartek w szczecińskim sądzie może zapaść wyrok w sprawie Bartłomieja S. Do zabójstwa miało dojść na jednej z działek na wyspie Puckiej. Zwłoki bezdomnego mężczyzny odnaleziono pod posadzką.

Bartłomiej S. razem w dwoma innymi mężczyznami mieli truć ofiarę nasionami cisu i lekami. Później podawali mu również alkohol i środki psychotropowe. Ostatecznie skrępowali go i nałożyli na głowę torebkę foliową. Tak go porzucili. Gdy umarł, jego ciało schowali pod podłogą.



To jednak nie jedyne przewinienie Bartłomieja S., bo wcześniej miał kilkukrotnie próbować zabić własnego ojca. Miał między innymi zlecić jego zabójstwo, gdy to się nie udało, próbował dobić go w szpitalu. By zrealizować plac wywołał w placówce alarm bombowy.



Próbował też wprowadzić śledczych w błąd, publikując ogłoszenie o poszukiwaniach sprawców napadu na ojca. Bartłomiej S. wydał również książkę, w której opisał zabójstwo.



Mężczyźnie grozi dożywocie.