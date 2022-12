To pierwszy taki gabinet w mieście. Młodzież wyleczy zęby za darmo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jest pierwszy gabinet stomatologiczny działający w szkole ponadpodstawowej w Szczecinie. Chodzi o XVI Liceum Ogólnokształcące kształcące na Pomorzanach.

Dotychczas otwarte gabinety, a jest ich w sumie osiem, funkcjonują tylko w szkołach podstawowych.



Nowo otwarta licealna placówka przyjmuje młodzież dwa razy w tygodniu. Wszystkie zabiegi są darmowe - mówi dyrektor XVI LO Maciej Grenda.



- W ramach "koszyka" podpisanego z NFZ, tam jest ponad 50 różnych usług zupełnie bezpłatnie. Z usług mogą korzystać pacjenci w wieku od 14. do 18. roku życia, przede wszystkim z mojej szkoły, natomiast jeśli znajdą się chętni z okolicznych szkół, też nie ma problemu, zapraszamy do naszego gabinetu - tłumaczy Maciej Grenda.



Uczniowie, którzy już korzystali z tego gabinetu, nie ukrywają zadowolenia z jego otwarcia. Przede wszystkim dlatego, że działa na terenie ich szkoły.



- Moim zdaniem jest to super miejsce, nie trzeba latać nigdzie po mieście, tak naprawdę, jeśli bym chciał tutaj przyjść, to mama przyjeżdża pod szkołę, a ja się nigdzie nie muszę ruszać, dla mnie to jest super. - Jest to na pewno duże ułatwienie i cieszę się, że takie coś powstało tutaj. - I pani jest miła, dużo komplementów się tutaj słyszy - chwalą uczniowie.



Nowo otwarty w XVI LO gabinet stomatologiczny powstał dzięki wsparciu ze środków Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz przy współpracy ze Szczecińskim Centrum Zdrowia.



Szczecińska młodzież, która zechce z niego skorzystać powinna wcześniej skontaktować

się z poradnią pod numerem 573 439 465.