Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To ma być kolejna mroźna noc w regionie - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego.

Temperatura ma spaść do -15 stopni Celsjusza. Dotyczy to 14 powiatów, m.in. łobeskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i szczecineckiego.



Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 21 do piątkowego południa.