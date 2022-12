Człowiek-choinka został zatrzymany. W ręce policji trafił mężczyzna, który zniszczył samochody w hurtowni mięsa w Warzymicach.

Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Nieznany sprawca uszkodził 20 samochodów na parkingu przy hurtowni. Zamaskowany mężczyzna poprzecinał opony w pojazdach - by nie można go było rozpoznać założył strój maskujący. Do ubrania miał przyczepione, między innymi gałęzie świerku.Firma straty oszacowała na 60 tysięcy złotych.