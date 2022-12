"To była jedna wielka rodzina" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Spotkanie po latach i świąteczne prezenty dla byłych pracowników Radia Szczecin.

Związany z tą instytucją jestem od 1954 roku, zaraz po tym jak skończyłem studia - mówi Zbigniew Puchalski, były redaktor naczelny Polskiego Radia i Telewizji w Szczecinie. - Przychodząc tu, ona wyglądała zupełnie inaczej niż jak odchodziłem. Miło jest, bo możemy sobie porozmawiać i powspominać, a mamy co wspominać. Żyliśmy w bardzo ciekawych czasach.



Halina Więcek-Przybyła pracowała w Polskim Radiu prawie 40 lat w Redakcji Muzycznej. - Zawsze wspominam to bardzo ciepło, to była jedna wielka rodzina. Zresztą radio nie miało wielkiego programu. Nadawało rano dwie godzinki, w południe i wieczorkiem - mówi pani Halina.



Będziemy czerpali z tych dobrych wzorców, które nam pozostawili - mówi Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin. - Jest to czas wspomnień i podziękować za wszystkie lata, które poświecili dla rozwoju Polskiego Radia. Jestem im bardzo wdzięczny i myślę, że kolejne pokolenia również są wdzięczne.



Emisja pierwszego sygnału Radia Szczecin nastąpiła 25 grudnia 1945 w południe. Dziś Radio nadaje swój program całodobowy na obszarze prawie całego województwa zachodniopomorskiego.