Festiwal młodych naukowców. "Innowacyjność i kreatywność" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Genetyka lęku, sortujący odpady eko-śmietnik i aplikacja niosąca pomoc dla bezdomnych - to tylko niektóre z projektów, które zaprezentowali licealiści w Szczecińskiej Szkole Florystycznej podczas festiwalu młodych naukowców.

Ogólnopolski konkurs "Explory" wspiera uczniów realizujących własne projekty badawcze i zachęca do rozwijania swoich pasji naukowych.



- Mamy projekt, jeżeli przejdziemy do następnej edycji stworzymy aplikacje dla bezdomnych - mówi Milena, uczestniczka konkursu ze Szczecińskiej Szkoły Florystycznej. - Będzie w niej mapa, która pomoże zaprowadzić bezdomnego do miejsca, gdzie będzie mógł zjeść posiłek i wykąpać się. Jest duże zapotrzebowanie na to. Będą ulotki, papierowa wersja mapy, bo bezdomni nie mają dostępu do internetu.



Praktyczny zamysł i innowacyjność to główne kryteria oceniania. Najlepsi przedstawią swoje projektu w finale w październiku 2023 roku - mówi Ewa Babicka, koordynatorka konkursu. - To są bardzo różnorodne projekty. Przysłuchiwałam się im. Jestem zachwycona takim innowacyjnym, kreatywnym podejściem tych młodych szczecinian, ale także taką empatią, bo wszystkie projekty są zaangażowane społecznie. Super jest słyszeć i widzieć, że młodym się chce i robią tak fantastyczne rzeczy.



W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 25 szkół z całej Polski. Ze Szczecina - XVI Liceum Ogólnokształcące i Szczecińska Szkoła Florystyczna, z której do finału zakwalifikowały się dwa projekty "Genetyka Lęku" Ewy Olszewskiej oraz "Elektrokatalityczne generowanie wodoru z wody przy zastosowaniu tworzyw sztucznych" Nikoli Mijowskiej.