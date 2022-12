Wyjątkowe spotkanie wigilijne na ulicy Spełnionych Marzeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo W. Ochrymiuk, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wyjątkowe spotkanie wigilijne w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Pracownicy wraz z gośćmi zgromadzili się, by podzielić się opłatkiem.

To dzieło osób pracujących w naszej placówce - mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca zarządu szczecińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.



- Przede wszystkim organizują to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Zapraszają wszystkich przyjaciół, te osoby, które wiedzą, że jesteśmy społeczeństwem z którym też trzeba utrzymywać kontakty i podzielić się opłatkiem - mówi Jaskierska.



Z pewnością jest to wyjątkowe spotkanie dla gości, a przede wszystkim dla pracowników - dodaje Teresa Dera, wójt Gminy Dobra.



- W tym szczególnym miejscu, na ulicy Spełnionych Marzeń, jest spotkanie wigilijne dla osób, które są tutaj przebywają, czy są zatrudnione - mówi Dera.



W spotkaniu uczestniczył m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.