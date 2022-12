Debata w Berlinie. "Polak w Niemczech - w świecie mitów i stereotypów”. [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sympatia Niemców do Polski spada, a Polaków do Niemiec nieznacznie rośnie - tak wynika z najnowszego Barometru Polska-Niemcy.

Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.



Mimo, że jesteśmy sąsiadami, zainteresowanie Polską wśród Niemców jest małe. Stąd wiele stereotypów, mających swe korzenie w historii - mówi dr Krzysztof Rak, historyk, publicysta i dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. - Niemcy mają bardzo słabą wiedzę o Polsce. Pamiętam, jak w latach 90. Polska kojarzyła się np. w mediach obrazkowych z chłopem bezzębnym jadącym na furmance. Może teraz nie jest tak źle, ale chęć uproszczonego wizerunku tego, kogo się nie zna, ona istnieje.



Nadal wśród Niemców pokutuje myślenie o pewnej ich dojrzałości jako państwa demokratycznego - mówi prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. - Takie jednak dobrze ugruntowane w niemieckiej kulturze politycznej szerzej, także w niemieckiej opinii publicznej przekonanie, że naszych sąsiadów ze wschodu musimy traktować jako swego rodzaju młodszych braci, których trzeba przystosować do demokracji, praworządności, rządów prawa. My wiemy lepiej, my jesteśmy dojrzałą demokracją. Oni, to sympatyczni ludzie, ale potrzebują jeszcze jakiegoś przystosowania czy wychowania. Pewien sposób, wzór myślenia chyba pozostał ten sam.



W Berlinie odbyła się debata „Polak w Niemczech - w świecie mitów i stereotypów”.

