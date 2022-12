Choinki prosto z lasu. Można wybrać na miejscu [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Trwa sprzedaż choinek we wszystkich 35 nadleśnictwach podlegających pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie.

Część drzewek będzie można samemu wyciąć pod okiem leśników. Kilka tysięcy choinek z plantacji oferują do sprzedaży na Boże Narodzenie leśnicy w naszym regionie. Jednym z takich miejsc jest szkółka leśna w Swobnicy, gdzie rośnie pięć tysięcy świątecznych drzewek.



- Zainteresowanie jest ogromne - mówi Leszek Zoń, leśniczy opiekujący się plantacją. - Choinki są wycinane przy kliencie, który wybiera sobie taką, jaka mu się podoba. Można kupić świerk srebrnego, kującego, jodłę kaukaską, świerka pospolitego. Dziennie około 30 do 50 choinek jesteśmy w stanie sprzedać.



- Kupuję żywą choinkę, bo pięknie pachnie świętami, stwarza atmosferę świąteczną. Potrzebuję fajnej jodełki. Ceny są przystępne i choinki bardzo ładne - mówią kupujący.



Najtańszą choinkę można już kupić za 45 złotych. Sprzedaż będzie trwała do 23 grudnia.