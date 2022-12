Ostrzeżenie przed silnym mrozem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie, a do tego miejscami może padać śnieg.

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dotyczące śnieżyc i mrozów oraz ostrzeżenia II stopnia dotyczące marznących opadów dla województwa zachodniopomorskiego.



- Będzie nam towarzyszył silny mróz - mówi Anna Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW. - Najbliższej nocy spodziewamy się, że temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza a miejscami do -15, dlatego zostało wydane ostrzeżenie na silny mróz ze stopniem I. Obowiązuje dla znacznej części województwa poza powiatami zachodnimi. Ostrzeżenie jest ważne także na kolejną noc.



Ostrzeżenie przed mrozem będą obowiązywały od wieczora w czwartek do soboty do południa w naszym województwie.



Na trasach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wyjechały solarki. W czwartek wieczorem pracowało ich 25 sztuk. To w ramach Akcji Zima. Drogi krajowe mają czarne i mokre nawierzchnie.