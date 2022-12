Świąteczna zabawa przed Radiem Szczecin. Zapraszamy do wioski Mikołaja!

Grafika Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ten weekend Radio Szczecin zapewnia świąteczny klimat! Bo to właśnie my aż do niedzieli będziemy gościć wioskę św. Mikołaja. Oczywiście on sam będzie także regularnie ją odwiedzał i dbał o dobry nastrój, jednak atrakcji przygotowaliśmy znacznie więcej.

Na terenie patio przed siedzibą naszej rozgłośni będziecie mogli odwiedzić stoiska z lokalnymi produktami, zapewnimy też gry i konkursy dla dzieci, będą gadżety radiowe do zgarnięcia i wspólne kolędowanie. Odwiedzi nas między innymi zwycięzca Must Be The Music - Maciej Czaczyk. Zapraszamy również na spotkanie z alpaką, która przyjedzie do nas w niedzielę.



Zaczynamy już w piątek o godz. 16. Dwie godziny później - rozdamy Wam - 100 choinek. Relacje z zabawy znajdziecie na naszej stronie, będą też na antenie. O poziom imprezy zadbają także nasi prowadzący: Grzesiek Piepke, Grzesiek Lament i Bartek Czetowicz.