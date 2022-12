Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum] Materiały organizatora

To okazja, żeby zrobić coś dobrego dla siebie i innych. Bilety do kina albo bony do popularnej księgarni w zamian za oddanie krwi lub zgłoszenie do bazy dawców szpiku.

Taką propozycję dla szczecinian ma Fundacja Robinson. Wystarczy zgłosić się jako dawca, wszystko udokumentować zdjęciem, a następnie fotografię przesłać pod adres podany przez organizatorów, żeby wziąć udział w losowaniu nagród.



Akcja potrwa do 24 grudnia.