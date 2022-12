Ks. Szmuc: w grudniu skala udzielanej pomocy jeszcze wzrosła

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polacy zdali egzamin z pomagania - tak nasze działania dla potrzebujących ocenia dyrektor Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Chociaż mijający rok był bardzo trudny ze względu na wojnę na Ukrainie czy inflację, to wszelkie akcje charytatywne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.



W grudniu skala udzielanej pomocy jeszcze wzrosła - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" ksiądz Maciej Szmuc. Wsparcie trafia m.in. do dzieci z Ukrainy.



- Ten rok był dla nas ogromnym egzaminem, zdawaliśmy go w sposób niesamowity. Mimo trudności związanych z drożyzną i różnym i innymi kłopotami, pozostajemy cały czas w tym dobrym nurcie. W tej chwili prowadzimy punkt przedszkolny dla dzieci, zorganizowaliśmy seans bajki w języku ukraińskim dla większej grupy, czy konkurs plastyczny z nagrodami - mówi Szmuc.



Caritas organizuje także pomoc dla osób bezdomnych, a w parafiach można kupić świece organizacji. Dochód ze sprzedaży trafia co roku na rzecz potrzebujących.