Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radio Szczecin rozdaje choinki. Zapraszamy Was przed naszą siedzibę, która mieści sie przy al. Wojska Polskiego 73.

Do rozdania jest setka drzewek - zachęca Andrzej Szelążek, dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Rozdajemy je, bo są wycinane z odpowiednich miejsc. Są hodowane i przeznaczone do tego celu. Z drugiej strony rozdajemy je też po to, żeby nie było gospodarki rabunkowej, dzikiej wycinki tych choinek. One mają rosnąć do osiągnięcia swojego żywota - mówi Szelążek.



Z choinkami przed Radiem Szczecin czekamy na Was od godziny 18. Mamy ich 100 i obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.