Prezes Radia Szczecin: to był dla nas wyjątkowo dobry rok [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kończymy rok na podium, jesteśmy radiostacją z najlepszym wynikiem słuchalności w Szczecinie. Tak ostatnie 12 miesięcy podsumowuje prezes Radia Szczecin - Wojciech Włodarski.

To był wyjątkowo dobry rok dla Polskiego Radia Szczecin - mówi prezes rozgłośni Wojciech Włodarski.



- Trudny, bo to jest kolejny rok z różnymi zewnętrznymi kryzysami i zawirowaniami. Poprzednie lata były latami covidowymi. Ten rok to jest rok, w którym toczy się przy polskich granicach wojna - mówi prezes Radia Szczecin.



Jesteśmy dobrze zarządzaną spółką - dodaje Wojciech Włodarski.



- Kończymy rok z prawie pięciomilionowymi inwestycjami, które są w trakcie. Realizujemy je ze środków publicznych. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni m.in. ustawodawcy. To są wszystko inwestycje, które będą skutkowały dobrymi rozwiązaniami na kolejne lata, dla kolejnych pokoleń dziennikarzy i słuchaczy. To będzie przynosiło dobry skutek. Kończymy również ten rok z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Na tle rynku medialnego sytuacja myślę, że wyjątkowa. Kończymy rok na podium. Jesteśmy radiostacją z najlepszym wynikiem słuchalności w Szczecinie. Za to wszystko dziękuję słuchaczom, pracownikom. Słuchajcie nas, bo warto - mówi Wojciech Włodarski.



Radio Szczecin emituje swój program całodobowo na obszarze prawie całego województwa zachodniopomorskiego.



Wojciech Włodarski objął stanowisko prezesa Radia Szczecin na początku lutego 2021 roku.