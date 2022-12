Wyspa Karsibór. Ważna inwestycja zakończona

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Bulwar spacerowy nad wodą, nowa jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa, to największa inwestycja na świnoujskiej wyspie Karsibór, jaka w piątek została przekazana do użytku.

Na przebudowę głównej drogi, mieszkańcy wyspy Karsibór czekali długo. Od piątku jezdnia jest już w pełni przejezdna i przede wszystkim bezpieczna. - Bezpieczeństwo, oświetlenie, chodniki, to podstawa. - To było bardzo potrzebne - mówią karsiborzanie.



Warto było czekać, bo efekty robią wrażenie. Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia potwierdza, że remont był wyzwaniem. - Oprócz drogi, umocniono nabrzeża z pięknymi punktami widokowymi. Uporządkowano też teren wokół nabrzeży z widokiem na Starą Świnę. Były nawet wnioski drogowców, którzy uważali, że jeszcze bardziej trzeba to uregulować, ale jednak staraliśmy się oszczędzić jak najwięcej - zaznacza Michalska.



Nowy anturaż powinien zadowolić tubylców, bo roślinności i to starannie zaprojektowanej przybędzie. - Będzie kawałek lawendowej promenady, pojawi się tak również taki kwiatowy miks - mówi kierownik nasadzeń.



Przebudowa ul. 1 Maja wyniosła niemal 40 mln zł. W połowie finansowana była ze środków rządowych.