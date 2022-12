Prezenty dla niepełnosprawnych intelektualnie. Świąteczna akcja "Tak niewiele"

Kilka tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną może otrzymać prezenty świąteczne. Wystarczy wziąć udział w akcji "Tak niewiele".

Organizatorzy - Fundacja Małych Stópek - wspiera podopiecznych z Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce. Akcja zrodziła się dwa lata temu i wtedy przygotowano 200 prezentów, rok temu było już 1300 upominków, a teraz organizatorzy otrzymali prawie dwa tysiące propozycji sporządzenia konkretnych prezentów dla konkretnych osób, o których można przeczytać na stronie internetowej.Na prezent czeka jeszcze blisko pół tysiąca osób niepełnosprawnych, ale także dzieci i ich mamy z domów samotnej matki w całej Polsce.Nikt z obdarowanych nie jest anonimowy - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - W jednym profilu czytam "Artur, chłopiec, który ma 22 lata". To mężczyzna z zespołem Downa. Jest przemiły, lubi zabawę, kontakt z innymi ludźmi. Dlatego w propozycji prezentu dla niego są klocki oraz ręcznik, czy też kosmetyki - podkreśla ks. Kancelarczyk.Tak niewiele, ale ważne, żeby zdążyć przed świętami - dodaje ks. Kancelarczyk. - Kupujemy taki prezent, pakujemy, wysyłamy pocztą lub też zamawiamy internetowo. Ważne jest, aby prezent do danego domu pomocy społecznej dotarł do świąt Bożego Narodzenia - zaznacza ksiądz Tomasz Kancelarczyk.Więcej szczegółów na stronie takniewiele.com