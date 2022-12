Nowy szpitalny budynek podniesie jakość opieki przy Unii Lubelskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Poradnia dla dzieci i dorosłych w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie została rozbudowana.

Powstał tam nowy budynek - mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



- Podwojenie powierzchni użytkowej o kolejne 2000 m2, odbarczy warunki pracy naszych lekarzy, profesjonalistów medycznych. Spowoduje znacznie lepszy komfort dla naszych pacjentów. To będzie bardzo ważny etap w poprawie opieki nad pacjentem - mówi Machaliński.



Do użytku oddane zostało także Centrum Leczenia Biologicznego. Powstało w pomieszczeniach po Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Leki biologiczne będą podawane tam pacjentom ze wszelkimi schorzeniami układu nerwowego, autoimmunologicznego oraz chorobami onkologicznymi.



Nie będą oni musieli zostawać na noc w placówce - dodaje Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.



- Dzięki tym pomieszczeniom, pacjenci w większości nie będą musieli wchodzić w struktury oddziału, nie będą narażeni epidemiologicznie, w trakcie tego niezwykle wrażliwego leczenia, jakim jest leczenie biologiczne. To kolejne podniesienie jakości opieki - mówi Jarosz.



Rozbudowa poradni kosztowała prawie 13 mln zł, z kolei stworzenie Centrum Leczenia Biologicznego 10 milionów złotych.