Wyjątkowy pomnik Ofiar Grudnia '70 odsłonięto na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W kwaterze, gdzie pochowano najwięcej ofiar wydarzeń grudniowych 1970 roku w Szczecinie, odsłonięto pomnik Ofiar Grudnia.

Mój brat, gdy zginął, miał 24 lata. Został zabity przed Komendą Wojewódzką Milicji - mówiła pani Grażyna, siostra zabitego stoczniowca Zbigniewa Semczyszyna.



- Rodzina była niepowiadomiona, ani mama, ani tata. Mama go szukała przez dwa tygodnie. W styczniu go odkopaliśmy, żeby zobaczyć czy to jest on. Z tego co wiemy, to był pochowany w wigilię - mówi siostra.



Autorem pomnika jest architekt Piotr Kudelski. Pomnik zaprojektowano tak, że można do niego wejść. W środku znajdują się nazwiska ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie.



- Pomniki zwykle oglądamy z zewnątrz. One są monumentalne. Ten pomnik z zewnątrz jest taki, ale dzięki temu, że się otwiera i możemy wejść do środka, możemy bezpośrednio obcować z tymi, którzy wtedy zginęli - mówi Kudelski.



Musimy pamiętać o ofiarach i nie wybielać komunizmu - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Te czasy ulegają takiemu zatarciu, trochę trywializujemy. To były prawdziwe dramaty, to była dyktatura komunistyczna, reżim, zamordyzm. Tu ginęli ludzie, znikali, były prawdziwe tragedie - mówi Dobrzyński.



Pomnik sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.