Tysiące pierogów dla bezdomnych. Uczniowie w roli mistrzów kuchni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tysiąc pierogów dla bezdomnych ulepili uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

To w ramach akcji Dzikie Pierogi, zorganizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzikie Anioły. Powstały tradycyjne świąteczne pierogi z kapustą i grzybami.



- Wałkuję ciasto, a następnie będę wycinał kółeczka. Ważne, że jest przyjemność. Warto pomagać. - Trudniejsze jest wałkowanie, ręce się męczą. - Moim zadaniem jest nadziewanie. - Z grzybami i kapustą. - Pomaganie ludziom jest fajne. - Ludzie bezdomni potrzebują pomocy, a często o nich zapominamy - mówią uczniowie.



- Są świetni, naprawdę są zmobilizowani i zaangażowani. Chęć pomocy jest miarą naszego człowieczeństwa - mówi Beata Domańska, nauczyciel języka niemieckiego i opiekun koła ekologicznego.



Pierogi przekazane zostały do polickiego Caritasu i trafiły do bezdomnych.