Mikołajkowa Wioska Radia Szczecin otwarta [WIDEO]

O 16 przed budynkiem naszej rozgłośni, przy al. Wojska Polskiego 73 rozpoczął się świąteczny jarmark. Są stoiska z miodem pitnym, z kiełbasą białą i barszczem, ale można też kupić obraz - do domowego salonu albo jako prezent dla najbliższych.





- Zapraszamy, zobaczycie nasze obrazy, można kupić plakaty, a także bony upominkowe - mówi przedstawicielka szczecińskiej firmy. - Jest też świąteczny obraz Stajenki Jezusa, a drugi pokazowy to reprodukcja obrazu "Kwiaty w wazonie" Jan Davidsz de Heem, a także plakaty o tematyce świątecznej w różnych rozmiarach.







- Sprzedajemy wędlinki własnego wyrobu, pasztety - mówi przedstawiciel firmy ze Świdwina. - Zapraszamy, można skosztować, kupić. Są: golonka pieczona bez kości, szynki, schab wiejski, biała surowa kiełbasa, barszcz, smalec ze skwarkami.







- Są też miody pitne - dodaje wystawca z Chwarszczan. - Mamy m.in. porzeczkowca z czarną porzeczką, a także z cynamonem i jałowcem, a także jabczaka o smaku wędzonych jabłek.



Sobota 17.12. - 11:00 - 20:00

Niedziela 18.12. -11:00 - 18:00

Wciąż trwają konkursy z nagrodami, w których można wygrać gadżety Radia Szczecin. Od 18 rozdajemy sto choinek prosto z lasów państwowych. Impreza w piątek potrwa do 20.Program imprezy:12:00 - Wspólne kolędowanie dla rodzin - występy najmłodszych - gościnny udział Tatiany Kopali - finalistki The Voice Kids13:00 - Konkursy i animacje radiowe14:00 - Animacje dla najmłodszych15:00 - Konkursy i animacje radiowe16:00 - Wspólne kolędowanie - gościnny występ Macieja Czaczyka - zwycięzcy Must Be The Music18:00 - Koncert Baltic Neopolis Orchestra z udziałem Jolanty Szczepaniak, w Studiu Koncertowym S-1 Radia Szczecin (biletowany)18:00 - Animacje i konkursy19:00 - Wspólne kolędowanie20:00 - Zamknięcie strefy11:00 - Start strefy12:00 - Zajęcia z alpakami14:00 - Animacje i konkursy17:00 - Finał: otwarty koncert duetu Jackpot