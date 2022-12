Nowe unijne sankcje wobec Rosji

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziewiąty pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł w życie. Późnym po południem został opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

W czwartek nowe restrykcje uzgodnili ambasadorowie unijnych państw na spotkaniu w Brukseli w porozumieniu z przywódcami "27", którzy w tym samym czasie i w tym samym budynku brali udział w szczycie.



Nowy pakiet nie należy do tych najbardziej ambitnych, ale panuje przekonanie, że utrudni jeszcze bardziej prowadzenie Rosji nielegalnej wojny na Ukrainie. Są między innymi ograniczenia eksportu dronów i silników do dronów, chemikaliów, sprzętu informatycznego, noktowizyjnego, radionawigacyjnego i elektroniki. Jest również zakaz inwestycji w rosyjski sektor wydobywczy z wyjątkiem niektórych surowców krytycznych. A ponadto zostały zawieszone koncesje na nadawanie dla kolejnych czterech rosyjskich mediów, szerzących kremlowską propagandę i dezinformację.



Unia ponownie uderza również w sektor bankowy. Rosyjski Bank Rozwoju Regionalnego został objęty całkowitym zakazem transakcji, a aktywa trzech rosyjskich banków zostały zamrożone. Na czarną, unijną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych 141 osób i 49 firm oraz instytucji. Wśród 141 Rosjan objętych unijnymi sankcjami jest pierwsza kobieta w kosmosie i reżyser, zdobywca Oskara.