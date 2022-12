Mikołajkowa Wioska Radia Szczecin zaprasza od południa na wspólne kolędowanie

Bardzo muzyczna i melodyjna stanie się dzisiaj Mikołajkowa Wioska

Radia Szczecin.

Oczywiście cały czas w światecznym klimacie. To dlatego, że zaprosimy Was dzisiaj m.in na wspólne kolędowanie, na które zapraszamy całe rodziny, a przede wszystkim dzieci. W śpiewaniu pomoże finalistka The Voice Kids, Tatiana Kopala. To o godzinie 12. Na drugą odsłonę kolędowania, na godzinę 16 zaprasza ks. Maciej Czaczyk, zwycięzca Must Be The Music.Na kolejną, ostatnią część śpiewania kolęd zapraszamy na godzinę 19. O godzinie 18 rozpocznie się w naszym Studiu S1 koncert Baltic Neopolis Orchestra z udziałem Jolanty Szczepaniak, nadal można dostać bilety na to wydarzenia.