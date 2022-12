Goście "Kawiarenki Politycznej" o zamrożeniu cen energii

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmrożenie cen gazu i prądu w Polsce do pewnego limitu w komentarzach gości "Kawiarenki Politycznej".

- Rząd na każde zagrożenie odpowiada w taki sposób, żeby Polacy mieli jak najmniej kłopotów - komentuje Michał Jach, poseł PiS.



Ten rząd zniszczył energię wiatrową, wprowadzając takie, a nie inne przepisy, ciągle nie mamy odblokowanej tej ustawy, jak również utrudnił tym ludziom, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, bo teraz te zasady są gorsze - mówi Małgorzata Prokop- Paczkowska, posłanka Nowej Lewicy.



- Ja nie będę chwalił rządu za to, co powinien robić, to jest takie chwalenie wandala, który najpierw przyszedł i rozwalił wszystko, a potem naprawił a ja mam go za to chwalić, obowiązkiem rządu jest zrobić tak, żeby ludzie jak najmniej odczuli tę inflację, spadki zarobków, zwyżki cen energii, prądu i gazu - mówi Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej.



To co się dzieje w Polsce, to taka sama sytuacja, jaka dzieje się w Niemczech, Austrii, Danii- mówimy o wzroście cen energii elektrycznej. W Danii od trzeciego kwartału 2021 roku do trzeciego kwartały 2022 roku cena energii wzrosła o 83 procent i też państwo duńskie wprowadzało różnego rodzaju mechanizmy, które miały chronić swoich obywateli - Jakub Pyrzanowski z Partii Republikańskiej.



Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż prądu do określonego poziomu dla gospodarstw domowych w Polsce, a także nową taryfę na gaz.



Dla uprawnionych odbiorców cena gazu w przyszłym roku ma zostać zamrożona na poziomie z tego roku.