Przyjdźcie do Radia Szczecin pogłaskać alpaki [ZDJĘCIA]

Można pogłaskać alpaki przed Radiem Szczecin. Do godziny 16 zapraszamy Was do naszej Mikołajkowej Wioski. Puchate ssaki będą jednak na miejscu do godziny 14.

Furorę przed naszą redakcją robiły Maks i Wally - dwie alpaki, które bardzo chętnie dawały się głaskać.



- Tak ciężko zobaczyć w Polsce takie zwierzęta. - Alpaki są bardzo fajne i sympatyczne - Specjalnie przyszliśmy na alpaki - mówią odwiedzający.



- Jak przyjdziecie, to zobaczycie że różnią się wełną, Maks jest bardziej puszysty, przypomina owieczkę. Wally ma włosy, przedziałek u góry, to jest alpaka rasy Suri, bardzo rzadka - warto przyjść i zobaczyć - mówi Seweryniak.