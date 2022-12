Lód jeszcze zbyt cienki - ostrzegają strażacy

Warstwa lodu na rzekach i jeziorach jest jeszcze zbyt cienka, by można było na niego wchodzić. źródło: Ochotnicza Straż Pożarna Wolin - https://www.facebook.com/osp.wolin

Przed wchodzeniem na zamarznięte rzeki i jeziora ostrzegają strażacy. W regionie doszło już do niebezpiecznych zdarzeń.

W piątek straży z Kamienia Pomorskiego interweniowali na cieśninie rzeki Dziwna. Dwóch nastolatków wpadło tam do wody. Udało się ich wydobyć na brzeg; nic im się nie stało.



Z kolei w sobotę strażacy wyłowili zwłoki z rzeki Dzierżęcinki w Koszalinie.



Warstwa lodu na rzekach i jeziorach jest jeszcze zbyt cienka, by można było na niego wchodzić. Dodatkowo, do regionu zbliża się ocieplenie. Od poniedziałku temperatury będą na plusie.