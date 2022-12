Burgas. źródło: https://pixabay.com/pl/4720760/ sapviktor/CC0 - domena publiczna

Z Goleniowa polecimy na bułgarską Riwierę - lotnisko pod Szczecinem zdradziło nowy kierunek lotów czarterowych na zbliżające się wakacje.

Do Burgas pierwszy samolot odleci 6 czerwca, ostatni 5 września. Do tej pory z Goleniowa czartery latały do Turcji. To połączenie okazało się hitem; korzystało z niego 800 osób tygodniowo.



Połączenie będzie obsługiwane także podczas przyszłych wakacji.