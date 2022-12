Ogień wybuchł w mieszkaniu w bloku przy ulicy Mazowieckiej. Pięć osób zostało ewakuowanych z budynku.

Trwa dogaszanie pożaru. Mieszkanie jest całkowicie zniszczone, nie nadaje się do zamieszkania. Burmistrz Wałcza zaproponował pogorzelcom lokale zastępcze. To rodzina, w której mieszkaniu wybuchł pożar i sąsiedzi.



Jedna osoba jest poszkodowana - to policjant, który przyjechał na interwencję. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej .