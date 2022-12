"Obecna sytuacja na Ukrainie to wojna na wyczerpanie"

Tak sytuację oceniał w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości - Leszek Dobrzyński.

Polityk podkreślał, że rosyjski agresor stracił mnóstwo sprzętu - i ludzi. - Ja myślę, że to jest wojna na wyczerpanie w tej chwili. Pytanie, czy w Rosji nastąpi jakaś reakcja, po tym, kiedy na liczniku wybije 100 tysięcy utraconych żołnierzy, czy to będzie 50 czy 200 tysięcy, czy w ogóle będzie jakaś reakcja u rosyjskich matek, które w pewnym momencie zadadzą sobie pytanie - a po co w ogóle mój syn ma gdzieś jechać, walczyć i umierać - mówi Dobrzyński.



Jednocześnie poseł Dobrzyński mówił, jak bardzo uzasadnione są obecne zakupy sprzętu wojskowego dla polskiej armii. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę na nastroje w Rosji, gdzie nie raz już w mediach padły pogróżki wobec USA, krajów Zachodu - oraz Polski.