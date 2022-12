Coraz bliżej do wyremontowania historycznej stoczniowej świetlicy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Część głównej bramy Stoczni Szczecińskiej została rozebrana. W ten sposób powstało niezależne dojście do historycznej świetlicy stoczniowej, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku.

Wszystko jest robione według koncepcji architektonicznej zagospodarowania świetlicy - mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący "Solidarności" na Pomorzu Zachodnim.



- Jesteśmy po spotkaniu zespołu, który wstępnie ustalił, że w Szczecinie powstanie instytucja kulturalna, złożona z zarządu regionu "Solidarności" i z ministrem kultury. Będzie zajmowała się całym remontem świetlicy, przygotowaniem i realizacją tego programu - mówi Jurek.



To kolejna próba wyremontowania świetlicy stoczniowej i udostępnienia jej zwiedzającym.



To w tym miejscu spotkał się pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek ze strajkującymi robotnikami i to tam podpisano porozumienia sierpniowe oraz aresztowano komitet strajkowy po wprowadzeniu stanu wojennego.