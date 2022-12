Do ukraińskich przedszkolaków zawitał św. Mikołaj [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wspomnienie św. Mikołaja w kalendarzu juliańskim obchodziły w poniedziałek ukraińskie przedszkolaki ze Stargardu.

Zostały obdarowane prezentami. Wszystko odbyło się w świetlicy przy ulicy Konopnickiej,

gdzie na co dzień zbierają się dzieci z Ukrainy.



- Dla nich to jest jak dom, czują się bardzo "przytulone", tym bardziej, że mają panie z Ukrainy, które się nimi opiekują, jest język, w którym potrafią się porozumieć - powiedziała Iwona Marciszak, wiceprzewodnicząca Koła Związku w Stargardzie.



- Ważne, żeby do tych dzieci, naszych gości z Ukrainy święty Mikołaj przyszedł. Myślę, że jest to bardzo sympatyczne w trudnym dla nich czasie, dla nich i dla ich rodzin. Każdy moment szczęścia jest bardzo ważny - dodał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Ze świetlicy korzysta 25 dzieci w wieku 2-6 lat.